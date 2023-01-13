Два человека пострадали на пожаре в Навлинском районе

На пожаре в жилом доме в Навлинском районе пострадали два человека. о происшествии сообщили в региональном МЧС.

О пожаре в Навлинском районе в спасательное ведомство сообщили вечером 12 января. В посёлке Клюковники на улице Советской загорелся жилой дом.

Больше двух часов пожарные боролись с огнём. Ожоги получили двое проживающих в доме мужчин. Причины возгорания установят специалисты.