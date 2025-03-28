Два человека пострадали при аварии в Брянском районе

Два человека пострадали при столкновении иномарок на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 24-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 38-летний водитель за рулём автомобиля Daewoo Matiz выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в Renault Logan.

61-летний водитель и пассажир Renault получил травмы. Госпитализация им не потребовалась.

На автомобилиста из Daewoo инспекторы составили три административных материала, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель Renault также получит штраф за непристёгнутые ремни безопасности.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.