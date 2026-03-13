Два человека пострадали при столкновении автобуса и машины на брянской трассе

2026, 13 марта 14:40

Два человека пострадали при столкновении автобуса и машины на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне вечером в Трубчевском районе произошла авария. 75-летний мужчина за рулём автобуса Mercedes-Benz на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz ML320. 39-летний водитель пользовался преимуществом.

При столкновении 55-летний пассажир и 75-летний водитель автобуса получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Семь пассажиров автобуса и 39-летний водитель иномарки после осмотра медиками были отпущены домой. Медицинская помощь им не потребовалась.