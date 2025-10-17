Два человека пострадали в ДТП на брянской трассе в Унечском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером ДТП произошло на 1-м км автомобильной дороги «Унеча – ст. Рассуха — Лизогубкова» в Унечском районе. 53-летний водитель не справился с управлением автомобиля Chevrolet Niva. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Skoda Octavia.

42-летний водитель Skoda и его 38-летняя пассажирка получили травмы. Женщину отвезли в больницу. Мужчине госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.