Два человека пострадали в ДТП на Флотской в Брянске

В Бежицком районе столкнулись две машины.

22 июня около 19.40 у дома № 15а по улице Флотской столкнулись Skoda Octavia и Mitsubishi Outlander.

Как сообщает областная ГИБДД, 37-летний водитель Skoda Octavia при повороте налево не уступил дорогу и врезался во встречный Mitsubishi Outlander под управлением 30-летнего водителя.

У водителя Skoda Octavia диагностировали ушибы мягких тканей лба и ушиб левого бедра. У водителя Mitsubishi Outlander – ушиб мягких тканей лба, ушиб правого коленного сустава, ушибленные раны левого лучезапястного сустава и левой кисти.