Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Брянске

Водитель и пассажир пострадали в аварии с маршрутным такси в областном центре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 17 февраля на пересечение улиц Луначарского и Красноармейской в Брянске. По предварительной информации, водитель Renault при повороте налево не пропустил маршрутку №99. Транспорт столкнулся.

В ДТП пострадал водитель иномарки и пассажир маршрутки. Их отвезли в больницу.

В ГИБДД отметили, что на этом месте изменится режим работы светофора. Потоки транспорта, двигающиеся прямо и налево, больше пересекаться не будут.