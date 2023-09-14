Два человека пострадали в ДТП в Брянске

Два человека пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Брянске. О происшествии рассказали в городском отделе ГИБДД.

На улице 50-й Армии в городе Брянске произошло ДТП. 39-летний водитель за рулем «ГАЗели», при развороте не не пропустил Citroen Jumper. Машины столкнулись.

Водитель «ГАЗ» и 31-летняя пассажирка иностранного микроавтобуса получили ушибы. Госпитализация им не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.