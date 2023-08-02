Два человека пострадали в ДТП в Брянске

Водитель и пассажирка «ВАЗа» получили переломы в аварии в областном центре. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошло на улице Литейной в Брянске. 34-летний водитель на «ВАЗ-21154» нарушил требования разметки и выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с MERCEDES-BENZ, который разворачивался.

Водитель «ВАЗа» сломал нос, а его 32-летняя пассажирка — палец на ноге. Их отпустили после осмотра с назначением лечения.

Инспекторы составили на водителя отечественной легковушки четыре протокола, в том числе за непристегнутый ремень, выезд на встречку, отсутствие полиса ОСАГО и регистрации на машину. Автомобилиста из MERCEDES-BENZ также полицейские привлекли к ответственности за нарушение использование страхового полиса на машину.