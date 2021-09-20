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Два человека ранены в ДТП по вине пьяного водителя в Брянске

2021, 20 сентября 08:30 Происшествия
Два человека ранены в ДТП по вине пьяного водителя в Брянске
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Авария произошла на улице Калинина.

Два человека пострадали в результате аварии на улице Калинина в Советском районе Брянска. 18 сентября около 23.10 пьяный 33-летний водитель Kia Sportage не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Passat под управлением 19-летней девушки.

У девушки-водителя диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области. Ее 24-летний пассажир получил сотрясение головного мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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