Два человека ранены в ДТП с «Солярисом» и фурой под Брянском

Водитель иномарки не уступил дорогу.

Два человека получили травмы в результате аварии в Брянском районе.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, 25 февраля около 19.45 на 152-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск столкнулись легковая иномарка и фура.

45-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь от Жирятино, не уступил дорогу и столкнулся с Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, ехавшим в сторону Жуковки.

У водителя Hyundai Solaris диагностировали перелом зуба и позвоночника, ушиб легких и перелом ребра. 46-летнего пассажира легковой иномарки госпитализировали с переломом нижней челюсти, субарахноидальным кровоизлиянием, переломами ребер, ушибом легких, двухсторонним гидротораксом и переломом позвонков.