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Два человека ранены в массовом ДТП с «КамАЗом» под Брянском

2021, 22 октября 17:43 Происшествия
Два человека ранены в массовом ДТП с «КамАЗом» под Брянском
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По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель грузовика.

В областной ГИБДД сообщили подробности массового ДТП, которое произошло 22 октября около 14.10 на 20-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – обход Брянска в Брянском районе.

По предварительной информации, водитель «КамАЗа», двигаясь в сторону Орла, при несоблюдении дистанции протаранил попутный «УАЗ Патриот», водитель которого остановился на красный сигнал светофора. От удара «УАЗ» врезался во впередистоящую Audi A4. Затем Audi столкнулась со стоящим впереди Renault Logan, а Renault – в Skoda Octavia.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «УАЗа». Степень полученных ими травм уточняется.

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