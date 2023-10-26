Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Навлинском районе

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении фургона с двумя легковушками на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В четверг, 26 октября , около половины седьмого утра на 407 км автодороги М3 «Украина» произошло массовое ДТП. 38-летний водитель фургона Iveco на мосту потерял управление. Грузовик выехал на встречную полосу и и врезался в «ВАЗ-2107», а потом в «ВАЗ-2112». Первая легковушка загорелась.

71-летний водитель «ВАЗ-2107» и его пассажир погибли на месте. Трое человек из двух других машин получили травмы. Их доставили в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку.