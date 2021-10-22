Четыре легковушки и грузовик столкнулись под Брянском
Есть пострадавшие.
Крупная авария произошла днем 22 октября в Брянском районе. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу на федеральной трассе Р-120 столкнулись четыре легковые машины и грузовик.
По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Спасатели произвели смыв горючих веществ с дорожного полотна.
Информации от ГИБДД р причинах ДТП, числе жертв и пострадавших пока не поступало.
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