Четыре легковушки и грузовик столкнулись под Брянском

Есть пострадавшие.

Крупная авария произошла днем 22 октября в Брянском районе. Как сообщает региональное ГУ МЧС, в третьем часу на федеральной трассе Р-120 столкнулись четыре легковые машины и грузовик.

По данным МЧС, в результате аварии есть пострадавшие. Спасатели произвели смыв горючих веществ с дорожного полотна.

Информации от ГИБДД р причинах ДТП, числе жертв и пострадавших пока не поступало.