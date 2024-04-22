Автодорогу «Подъезд к Свень-Транспортной» отремонтируют в Брянском районе по нацпроекту

1,4 километра трассы «Подъезд к Свень-Транспортной» отремонтируют в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году вошла трасса «Подъезд к Свень-Транспортной» в Брянском районе. Подрядная организация ООО «Свеньагродорстрой» приведёт в порядок 1,4 километра дороги.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и сделают съезды. На дороге появятся новые ограждения и дорожные знаки. На проезжую часть рабочие нанесут разметку термопластиком и краской.

Капремонт трассы сделают по контракту жизненного цикла. Содержание дороги в нормативном состоянии будет находиться в обязанностях подрядчика.