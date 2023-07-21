Два человека разбились на квадрацикле на брянской трассе в Почепском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 13 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин» в Почепском районе. 57-летний водитель на квадроцикле Stels ATV 850G столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211540».

Водитель мототранспорта попал в больницу с переломом ребер и руки. А его 65 – летний пассажир повредил голову и сломал ногу. Мужчину также госпитализировали.

Оказалось, водитель квадроцикла был нетрезв. Также у него не было прав и транспорт не был зарегистрирован. Помимо этого и водитель и пассажир пренебрегли шлемами.