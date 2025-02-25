Два гаража сгорели накануне в Брянске

Два гаража потушили четыре пожарные автоцистерны накануне в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Чкалова загорелись два гаража.

Четыре пожарные автоцистерны, служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС прибыли на вызов. Спасатели ликвидировали возгорания, не позволив огню распространиться на другие строения.

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания установят эксперты.