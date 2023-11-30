Два грузовика столкнулись на трассе в Дубровском районе
Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков на трассе в Дубровском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 220 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь» в Дубровском районе произошло ДТП. 28-летний водитель на «КАМАЗе» с прицепом не учёл дистанцию. Грузовик врезался в двигавшийся впереди «МАЗ» с прицепом.
Водитель «КАМАЗа» с тяжёлыми травмами попал в больницу, где впоследствии умер. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
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