Два грузовика столкнулись на трассе в Дубровском районе

Мужчина погиб при столкновении двух грузовиков на трассе в Дубровском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 220 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь» в Дубровском районе произошло ДТП. 28-летний водитель на «КАМАЗе» с прицепом не учёл дистанцию. Грузовик врезался в двигавшийся впереди «МАЗ» с прицепом.

Водитель «КАМАЗа» с тяжёлыми травмами попал в больницу, где впоследствии умер. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.