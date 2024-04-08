Два парня получили тяжёлые травмы в ДТП в Брянске

Два 18-летний пассажира получили тяжёлые травмы в ДТП в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На проспекте Станке Димитрова в Брянске произошла авария. 23-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Polo на перекрестке с круговым движение. Иномарка врезалась в электроопору.

Один 18-летний пассажир получил тяжёлую травму головы и переломы костей черепа. Другой парень такого же возраста попал в больницу с переломом 12-го грудного позвонка. Оба ехали на заднем сидении.

Водитель автомобиля отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

По факту ДТП следователи регионального УМВД проводят проверку.