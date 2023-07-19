Два подростка пострадали в аварии в Красной Горе

15-летний байкер и его пассажирка попали в больницу после ДТП в Красной Горе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Куйбышева в поселке Красная Гора. 15-летний водитель мопеда Orion на перекрестке не пропустил Kia Rio. Машина ехала по главной дороге.

Юный байкер с переломом основания черепа и ушибом головного мозга попал в больницу. Его 15-летняя пассажирка также была госпитализирована с переломом ноги.

Несовершеннолетние были без мотошлемов. Полиция проводит проверку.