Два такси столкнулись на светофоре в Брянске

На проспекте Московской в областном центре на светофоре столкнулись два такси Hyundai. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Авария произошла ночью на проспекте Московском в Брянске. 25-летний водитель такси Hyundai Solaris врезался в другой HyundaI Solaris. Иномарка стояла на светофоре на запрещающий сигнал.

Травмы получила 34-летняя пассажирка движущегося Hyundai. Она ушибла ногу.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.