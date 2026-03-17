Два водителя погибли при столкновении машин на трассе в Севском районе

2026, 17 марта 18:25

Два водителя погибли при столкновении машин на трассе в Севском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 16 марта на 494-м километре автомобильной дороги М-3 «Украина» в Севском районе произошло ДТП. 42-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2113». 19-летний парень второй легковушки ехал в направлении города Брянска.

Оба водителя погибли от полученных тяжёлых травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 20-летний пассажир «ВАЗ-2113» получил травмы и попал в больницу.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются следователи.