Два водителя погибли при столкновении машин на трассе в Севском районе накануне. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Вечером 16 марта на 494-м километре автомобильной дороги М-3 «Украина» в Севском районе произошло ДТП. 42-летний мужчина за рулём автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2113». 19-летний парень второй легковушки ехал в направлении города Брянска.
Оба водителя погибли от полученных тяжёлых травм до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 20-летний пассажир «ВАЗ-2113» получил травмы и попал в больницу.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются следователи.