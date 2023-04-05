Два взрослых и ребёнок погибли в аварии на брянской трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональном УМВД,

Авария произошла рано утром 5 апреля на 18 километре автомобильной дороги «Клинцы – Сураж» в Суражском районе. По предварительной информации, 24-летний водитель за рулём Ford Fusion при проезде поворота не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель и двое пассажиров автомобиля, один из которых ребенок, погибли на месте. Еще один пассажир госпитализирован с травмами.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют инспекторы ГИБДД.