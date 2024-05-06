Две девушки попали в больницу после аварии на брянской трассе

Две пассажирки BMW попали с травмами в больницу после аварии на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 5 км автодороги «Сураж-Вьюково» в Суражском районе произошла авария. 31-летний водитель не справился с управлением BMW-318. Иномарка съехала на обочину и врезалась в железобетонную опору.

17-летняя и 18-летняя пассажирки с травмами попали в больницу. Обе не были пристёгнуты ремнями безопасности.

Водитель же отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Полиция проводит проверку по факту аварии.