Две гранаты и 400 патронов изъяли брянские полицейские

Две гранаты и 400 патронов обнаружили в доме жителя Навлинского района полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники уголовного розыска получили информацию о причастности 67-летнего жителя Навлинского района к незаконному обороту оружия и боеприпасов. При судейскими коллег из ФСБ и Росгвардии правоохранители подозреваемого задержали. При обыске в его доме полицейские обнаружили четыре штык-ножа, две гранаты, а также более 400 патронов различного калибра.

Полиция устанавливает происхождение опасных предметов. Назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы.