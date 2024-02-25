Две иномарки столкнулись на перекрёстке в Клинцах
Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок на перекрёстке в Клинцах. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На перекрёстке улиц Орджоникидзе и Свердлова в Клинцах произошла авария. 19-летний водитель на Audi A6 при проезде нерегулируемого перекрёстка не пропустил Mitsubishi Outlander. 26-летний водитель второй иномарки имел преимущество на дороге.
Пассажир Mitsubishi получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.
Инспекторы выяснили, что молодой водитель получил права чуть более одного года назад. По факту аварии полиция проводит проверку.
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