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Брянский суд признал заключенные с нарушениями контракты недействительными

2026, 12 октября 18:33
Брянский суд признал заключенные с нарушениями контракты недействительными
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Брянский суд признал недействительными контракты на 1,1 миллион рублей, заключенные с нарушениями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Сотрудники надзорного ведомства Брянской области выявили нарушения законодательства о закупках для обеспечения муниципальных нужд. В 2024 году образовательное учреждение заключило с одной организацией два контракта на строительный контроль стоимостью свыше 1,1 млн рублей. Единая закупка была раздроблена для обхода конкурентных процедур. Это ограничило доступ к торгам других предпринимателей и нарушило принципы добросовестной конкуренции.

За нарушение должностное лицо образовательной организации привлекли к административной ответственности. Кроме того, Арбитражный суд признал контракты недействительными. С подрядчика в пользу учреждения взыскали уплаченные по контрактам средства. На счета организации наложен арест. Решение в законную силу не вступило.

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