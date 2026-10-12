Брянский суд признал заключенные с нарушениями контракты недействительными

2026, 12 октября 18:33

Брянский суд признал недействительными контракты на 1,1 миллион рублей, заключенные с нарушениями. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Брянской области выявили нарушения законодательства о закупках для обеспечения муниципальных нужд. В 2024 году образовательное учреждение заключило с одной организацией два контракта на строительный контроль стоимостью свыше 1,1 млн рублей. Единая закупка была раздроблена для обхода конкурентных процедур. Это ограничило доступ к торгам других предпринимателей и нарушило принципы добросовестной конкуренции.

За нарушение должностное лицо образовательной организации привлекли к административной ответственности. Кроме того, Арбитражный суд признал контракты недействительными. С подрядчика в пользу учреждения взыскали уплаченные по контрактам средства. На счета организации наложен арест. Решение в законную силу не вступило.