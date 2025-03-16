Две иномарки столкнулись на трассе в в Жуковском районе

Два водителя пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

14 марта в Жуковском районе на 5-м км автодороги «Жуковка-Ржаница» произошла авария. 28-летний водитель за рулём автомобиля Ford Focus врезался в движущийся впереди Mitsubishi Lancer. Травмы получили оба автолюбителя. Госпитализация им не потребовалась.

Инспекторы составили на водителя Ford два административных материала По факту дорожно-транспортного происшествия полиция проводит проверку.