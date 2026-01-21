Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Две кражи кофе на 22 тысячи рублей из магазинов раскрыли брянские полицейские

2026, 21 января 12:36
Две кражи кофе на 22 тысячи рублей из магазинов раскрыли брянские полицейские
Две кражи кофе на 22 тысячи рублей из магазинов раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

Сразу две кражи произошли в супермаркетах Бежицкого района Брянска. Так, из магазина на улице Ульянова посетитель похитил несколько упаковок кофе на более чем 14500 рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого – 26-летнего брянца. Он уже был судим за кражи и неуплату алиментов. 

Аналогичный инцидент произошёл в магазине на улице Федюнинского.  Ранее судимый 34-летний житель Выгоничского района похитил из торгового зала кофе на 7950 рублей. 

Возбуждены уголовные дела.

