2026, 21 января 12:36

Две кражи кофе на 22 тысячи рублей из магазинов раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сразу две кражи произошли в супермаркетах Бежицкого района Брянска. Так, из магазина на улице Ульянова посетитель похитил несколько упаковок кофе на более чем 14500 рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого – 26-летнего брянца. Он уже был судим за кражи и неуплату алиментов.

Аналогичный инцидент произошёл в магазине на улице Федюнинского. Ранее судимый 34-летний житель Выгоничского района похитил из торгового зала кофе на 7950 рублей.

Возбуждены уголовные дела.