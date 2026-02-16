Мужчина пострадал при столкновении четырёх машин в Выгоничском районе

2026, 16 февраля 12:27

Мужчина пострадал при столкновении четырёх машин в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером в субботу, 13 февраля, на 14-м км автомобильной дороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Выгоничском районе произошло ДТП.

30-летний мужчина за рулём автомобиля Audi, не убедившись в безопасности, пошёл на обгон. Иномарка врезалась в остановившийся для поворота налево автомобиль Peugeot. От удара Audi отбросило на двигающийся во встречном направлении автомобиль Honda, а Peugeot — на автомобиль Skoda.

Водитель Audi с тяжёлыми травмами попал в больницу. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.