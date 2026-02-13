Вандалы повредили гусли на памятнике «Пересвет и Боян» в Брянске

2026, 13 февраля 09:38

Вандалы повредили гусли на памятнике «Пересвет и Боян» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Акту вандализма подвергся памятник «Пересвет и Боян», установленный к 1000-летию Брянска в Советском районе. Хулиганы порвали струны гуслей легендарного певца-сказителя.

«К сожалению, хулиганьё не уважает ни историческую ценность этого объекта, ни рабочих, которые уже замучались тут и там что-нибудь ежедневно восстанавливать. Мы, конечно, объект восстановим, но хотелось бы надеяться, что те, кто это сделал, осознают низость своего поступка и не допустят рецидив», – отметил руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.

В ближайшее время специалисты дорожного управления проведут реставрационные работы.