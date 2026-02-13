Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Вандалы повредили гусли на памятнике «Пересвет и Боян» в Брянске

2026, 13 февраля 09:38
Вандалы повредили гусли на памятнике «Пересвет и Боян» в Брянске
Источник фото

Вандалы повредили гусли на памятнике «Пересвет и Боян» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Акту вандализма подвергся памятник «Пересвет и Боян», установленный к 1000-летию Брянска в Советском районе. Хулиганы порвали струны гуслей легендарного певца-сказителя.

«К сожалению, хулиганьё не уважает ни историческую ценность этого объекта, ни рабочих, которые уже замучались тут и там что-нибудь ежедневно восстанавливать. Мы, конечно, объект восстановим, но хотелось бы надеяться, что те, кто это сделал, осознают низость своего поступка и не допустят рецидив», – отметил руководитель администрации Советского района Денис Семёнов.

В ближайшее время специалисты дорожного управления проведут реставрационные работы.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Почти три километра проспекта Московского в Брянске отремонтировали по нацпроекту
13 февраля 08:28
Почти три километра проспекта Московского в Брянске отремонтировали по нацпроекту
553 собаки из приюта в Брянске обрели новый дом
11 февраля 09:00
553 собаки из приюта в Брянске обрели новый дом
Брянские полицейские ищут оторвавшего заправочный пистолет на АЗС водителя
11 февраля 08:39
Брянские полицейские ищут оторвавшего заправочный пистолет на АЗС водителя

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14193) брянск (6789) ДТП (2675) ГИБДД (2204) прокуратура (2028) уголовное дело (1986) Александр Богомаз (1825) суд (1785) авария (1632) мчс (1492) коронавирус (1272) умвд (1029)