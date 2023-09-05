Две легковушки и эвакуатор столкнулись на брянской трассе

Мужчина погиб при столкновении двух легковушек и эвакуатора на трассе в Навлинском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 1 км автодороги «Украина-Клинское» в Навлинском районе. 67-летний водитель за рулем Mitsubishi Carisma при обгоне автомобиля «Лада Гранта» через сплошную линию разметки выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с эвакуатором Mercedes Atego, который вез трактор. От удара Mitsubishi врезалась в «Ладу», которую обгоняла.

Водитель легковой иномарки умер до приезда скорой медицинской помощи. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Водитель эвакуатора порвал бедро. Госпитализация ему не потребовалась.

Инспекторы выяснили, что в июле 2023 года погибшего водителя задержали за вождение в пьяном виде. Полиция проводит проверку.