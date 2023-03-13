Две легковушки и «КамАЗ» столкнулись на брянской трассе

Мужчина пострадал при столкновении двух иномарок и «КамАЗа» на брянской трассе. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 388 км автодороги М-3 «Украина» в Навлинском районе. 21-летний водитель за рулём Kia Rio при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ». От удара легковушку отбросило на автомобиль Fiat.

35-летний водитель Fiat получил травмы головы. Его госпитализировали. Полиция проводит проверку по факту аварии.