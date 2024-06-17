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Две легковушки и троллейбус столкнулись в Брянске

2024, 17 июня 08:32 Происшествия
Две легковушки и троллейбус столкнулись в Брянске
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Женщина пострадала при столкновении двух легковушек и троллейбуса в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Калинина в городе Брянске произошла авария. 26-летняя женщина за рулём FORD FOCUS врезалась в RENAULT LOGAN. 37-летний водитель остановился для поворота налево на прилегающую территорию. После столкновения FORD задел троллейбус «ПКТС», который стоял на остановке общественного транспорта.

Женщина-водитель FORD FOCUS сломала в аварии нос. Госпитализация ей не потребовалась.

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