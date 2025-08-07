Две легковушки столкнулись на улице Почтовой в Брянске накануне вечером. Об этом сообщили в региональном МЧС.

6 августа в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На улице Почтовая столкнулись два легковых автомобиля.

В ликвидации последствий аварии участвовало пожарно-спасательное подразделение. Спасатели смыли с проезжей части горюче-смазочные материалы, которые вылились из повреждённых машин. О пострадавших в ведомстве не сообщили.