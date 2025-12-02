Актёры Брянского ТЮЗа побывали с гастролями в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В рамках театрального фестиваля «Классика» актёры Брянского театра юного зрителя побывали с гастролями в Москве. Они выступили на площадке Театрального центра «На Плющихе».
Столичным зрителям брянские актёры привезли две постановки: спектакль по поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души» и притчу в четырёх картинах «Станционный смотритель» из цикла Александра Пушкина «Повести Белкина».
Возрастные ограничения 6+