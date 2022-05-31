Две мины обнаружили на Жуковской мусоросортировочной станции

Правоохранители выясняют, кто выбросил взрывоопасные предметы вместе с коммунальными отходами.

На Жуковской мусоросортировочной станции обнаружили две мины.

«Во время сортировки сотрудники станции обратили внимание на тяжелые необычные предметы и позвали меня в производственный корпус. Дальше мы стали действовать согласно внутренней инструкции АО «Чистая планета» и антитеррористической памятке, разработанной правительством области и правоохранительными органами: эвакуировали всех сотрудников и сообщили в полицию», – сообщил начальник Жуковской МСС Алексей Парфеньев.

С опасной находкой разбираются сотрудники МЧС и полиции. Кто выбросил мины вместе с коммунальными отходами, выяснит следствие.