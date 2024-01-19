Водовод заменят в Жуковке по федеральной программе

Водовод заменят на улице Сельской в Жуковке по федеральной программе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По Федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Жуковке на улице Сельской заменят водовод. Проект уже прошёл экспертизу.

Администрация округа предусмотрительно перед асфальтированием улицы проанализировала состояние коммуникаций. Реализуют проект уже в этом году. После этого на улице уложат асфальт.