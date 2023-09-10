Город32

Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе

2023, 10 сентября 11:12 Происшествия
Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе
Источник фото

Две пассажирки получили переломы при столкновении двух легковушек на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 72 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе. 48-летняя женщина-водитель на Lada Granta при обгоне столкнулась с Ford Focus. 36-летний водитель иномарки поворачивал налево.

79-летняя пассажирка отечественной легковушки с ушибом грудной клетки и переломом грудины попала в больницу.  17-летняя пассажирка Lada сломала нос. Её отпустили домой с назначением лечения

Читайте также
Два дома пострадали при обстреле села Зерново
10 сентября 10:11
Два дома пострадали при обстреле села Зерново
Ремонт улиц Народной и Отрадной в Брянске закончился
09 сентября 09:51
Ремонт улиц Народной и Отрадной в Брянске закончился
ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе
09 сентября 09:40
ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе
Ещё три беспилотника сбили над Брянском
08 сентября 19:37
Ещё три беспилотника сбили над Брянском

Новости регионов

08.09.2023 14:22
Расписание некоторых пригородных поездов межрегиональных маршрутов Смоленской, Брянской, Калужской областях изменится с 8 сентября по 1 октября на период ремонта пути
С 8 сентября по 1 октября расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между  Смоленской, Брянской и Калужской областями, изменится в связи с проведением капитального ремонта пути на однопутном участке Сельцо – Ржаница – Тросна в Брянской области. Работы будут организованы в 72-часовые технологические «окна», с 03:30 пятницы по 03:30 понедельника. Обращаем внимание пассажиров, что в связи
06.09.2023 12:33
Пить или быть?
Заблуждения и правда  об алкоголе. Накануне Всероссийского дня трезвости, который ежегодно отмечается 11 сентября, редактор пообщался  с главным профилактологом региона, заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» Натальей Лебедевой. Речь шла о коварстве «веселящей воды» и последствиях её употребления.          Безопасных доз алкоголя нет! — Смоленская область, по информации портала федерального
06.09.2023 12:32
Поговорим о важном
Какие изменения ждут смолян в сфере образования? Кого будут принимать в «Орлята», какие темы будут затрагиваться в «Разговорах о важном» и когда появятся новые учебники истории? Об этом и многом другом рассказала во время прямого эфира начальник департамента Смоленской области по образованию и науке Елена Талкина.  Прямой эфир провёл ЦУР совместно с администрацией Смоленской области.  
06.09.2023 12:30
Работа по специальности
Как в регионе поддерживают студентов–целевиков? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин встретился со студентами, принятыми на обучение по целевым договорам в два крупнейших вуза региона – СмолГУ и СГМУ – на педагогические и медицинские направления. Василий Анохин проинформировал будущих специалистов о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать. Во встрече приняли участие 229 молодых
06.09.2023 12:29
В новом филиале МФЦ
Еще один многофункциональный центр заработал в Смоленске. Новый филиал МФЦ на прошлой неделе распахнул свои двери на ул.Маршала Еременко, в доме №60а. Это значит, что государственные и муниципальные услуги стали доступнее и ближе для жителей Заднепровского района.  В новом МФЦ побывал врио губернатора Василий Анохин, который осмотрел филиал и также пообщался с его сотрудниками. Вся
06.09.2023 12:27
Педагогический стаж
В преддверии нового учебного года в КВЦ им. Тенишевых прошла традиционная областная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие врио губернатора Василий Анохин и в режиме ВКС министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Василий Анохин рассказал участникам встречи о проводимой на Смоленщине политике в сфере образования и в том числе о мерах поддержки педагогов. Врио губернатора

Актуальные темы

Лента новостей
Военный корреспондент ВГТРК снимает репортаж в Брянской области
Происшествия
ДТП с пострадавшими произошло в Выгоничском районе
Общество
Брянская администрация намерена разорвать контракт с подрядчиком из Якутии
Лента новостей
В здании вокзала в Брянске выбиты стекла обломками беспилотника
Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с «КАМАЗом» в Клинцовском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Начинается регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!»
Начинается регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!»

Открыта регистрация участников на XII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им!».

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 3,5% в январе-августе
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 3,5% в январе-августе

В январе-июле текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила более 1,5 млн тонн, что на 3,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

На городском мероприятии «День знаний» сотрудники Брянскэнерго учили школьников правилам электробезопасности
На городском мероприятии «День знаний» сотрудники Брянскэнерго учили школьников правилам электробезопасности

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» приняли участие в городском мероприятии «День знаний», который прошел 4 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Оно было организовано Управлением МЧС России по Брянской области.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

На Брянщине РСХБ помогает родителям собрать детей в школу
На Брянщине РСХБ помогает родителям собрать детей в школу

В преддверии нового учебного года Россельхозбанк запускает специальные предложения, которые помогут родителям максимально подготовить детей к 1 сентября и приобрести все самое необходимое к школе.