Две женщины пострадали в ДТП на брянской трассе

Две пассажирки получили переломы при столкновении двух легковушек на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 72 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Карачевском районе. 48-летняя женщина-водитель на Lada Granta при обгоне столкнулась с Ford Focus. 36-летний водитель иномарки поворачивал налево.

79-летняя пассажирка отечественной легковушки с ушибом грудной клетки и переломом грудины попала в больницу. 17-летняя пассажирка Lada сломала нос. Её отпустили домой с назначением лечения