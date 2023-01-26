Две жительницы Брянщины поверили кибермошенникам

Две жительницы Брянской области потеряли деньги после общения с кибермошенниками. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 48-летняя жительница Володарского района Брянска. В социальной сети ей пришло сообщение от родственницы. Та сообщала о финансовых трудностях и просила в долг денег. Женщина перевела 30 тысяч рублей на указанный собеседнице счёт.

Позже выяснилось, что аккаунт родственницы в соцсетях был взломан. От её имени деньги требовал кибермошенник.

В аналогичную ситуацию попала 21-летняя жительница Клинцовского района. злоумышленники воспользовались аккаунтом ее близкого человека и попросили 9 тыс рублей. Деньги она также перевела.

В полиции выясняют обстоятельства преступления.