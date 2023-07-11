Две жительницы Брянска пострадали от мошенников в соцсетях

Больше 30 тысяч рублей отдали жве жительницы Брянска мошенникам в соцсетях. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 37-летняя жительница Советского района Брянска. В соцсетях ей написала знакомая. Она попросила ненадолго одолжить 22 тысячи рублей. Женщина перевела на указанный счет собеседницей счет требую сумму. Позже она узнала, что аккаунт подруги был взломан.

В аналогичную ситуацию попала 34-летняя жительница Брянска. Она перевела мошеннику 12 тысяч рублей.