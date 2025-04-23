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Двое брянцев отправились в колонию за торговлю сигаретами через интернет

2025, 23 апреля 08:09 Происшествия
Двое брянцев отправились в колонию за торговлю сигаретами через интернет
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Двое брянцев отправились в колонию за незаконную торговлю контрафактными сигаретами через интернет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Суд Фокинского района Брянска вынес приговор по уголовному делу о торговле контрафактными сигаретами. На скамье подсудимых оказались двое жителей Брянска и Климово. С 2017 по 2020 год фигуранты в составе организованной группы через интернет незаконно продавали немаркированные табачные изделия.

Суд приговорил виновных к двум с половиной и трём с половиной годам в колонии, а также оштрафовал на 100 тысяч  и 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

В отношении организатора и других  участников суд озвучил приговор раньше.

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