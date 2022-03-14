Двое брянцев похитили 102 килограмма цветмета

Пять дней подряд они проникали в токарный цех.

В полицию Брянска обратился владелец токарного цеха, расположенного в Фокинском районе. Он сообщил о краже 102 килограммов чёрного и цветного металла, приобретённого для изготовления деталей. Заявителю причинён ущерб на 42 800 рублей.

Вор мог проникнуть в помещение через заднюю дверь, щеколду на которой можно было вскрыть снаружи.

Полицейские за сутки установили, что к краже причастны двое ранее судимых 31-летних жителей Брянска. Подозреваемые были знакомы с заявителем, знали о наличии дорогостоящего материала и бывали в цеху. Пять дней подряд они выносили и сдавали похищенное на металлолом.

Уголовное дело передано в суд.