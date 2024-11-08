Двое детей и мужчина погибли на пожаре в Брянске

Двое детей и мужчина погибли, а женщина пострадала на пожаре в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Накануне ночью в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. На улице Уральская загорелись три частных жилых дома и гараж. На вызов прибыли четыре пожарных расчёта.

По предварительным данным в одном из домов в огне погибли двое малолетних детей и сожитель их матери. Женщина смогла выбралась. Она находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Расследование контролирует исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления СК России Сергей Старов и прокуратура.