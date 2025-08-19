Двое подростков пострадали в аварии в Сельцо

Двое подростков пострадали при столкновении мопеда с автомобилем в Сельцо. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Сельцо в районе дома №17А по улице Куйбышева накануне вечером произошла авария. 12-летний мальчик за рулём мопеда «Альфа» при проезде перекрёстка не пропустил автомобиль «ВАЗ-21074». 19-летний водитель ехал по главной дороге.

Юный байкер и его 14-летняя пассажирка получили травмы. Мальчика госпитализировали. Девочку после осмотра отпустили домой с назначением лечения. Оба пострадавших были без шлемов.

А водитель машины оказался без прав. Инспекторы составили на него административный протокол. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.