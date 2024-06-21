Два студента утонули в реке в Брянске

Два студента утонули в реке Десне в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

19 июня на необорудованном для купания месте на реке Десна в Бежицком районе Брянска произошла трагедия. На берегу отдыхала компания молодежи. Трое парней решили искупаться. Молодые люди заплыли на середину Десны, где их подхватило сильное течение. Одному удалось добраться до берега, а парни 17 и 18 лет утонули.

Информация поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу вечером. На месте происшествия работали две водолазные группы. Они использовались спецустройства для сканирования дна. Спасатели обнаружили тела студентов только днём 20 июня.