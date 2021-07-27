Двое воров обокрали комнату в общежитии при спящем хозяине

Злоумышленники вынесли телефон и музыкальную колонку.

В Бежицком районе Брянска двое грабителей обокрали комнату в общежитии, пока хозяин спал.

Как сообщает городское УМВД, 21-летний житель Бежицы рассказал полиции, что забыл закрыть входную дверь на ночь и крепко уснул. Наутро он заметил пропажу телефона Huawei и музыкальной блютуз-колонки.

В течение суток стражи порядка установили личности злоумышленников. Ими оказалась двое знакомых брянца, ранее неоднократно судимых.

Телефон и колонку они собирались продать, но не успели – их вернули владельцу. Задержанным грозит до шести лет заключения.