Двое жителей Клинцов повредили машины работников скорой помощи

Двое жителей Клинцов повредили иномарки, принадлежащие работникам скорой помощи. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию города Клинцы обратились два сотрудника скорой помощи. Ночью неизвестный повредил их личные автомобили. У припаркованных на ночь возле домов на улице Гагарина и Дзержинского иномарок Renault SANDERO и Hyundai Solaris кто-то порезал колёса.

Стражи порядка возбудили уголовные дела. правоохранители установили подозреваемых в преступлении. Ими оказались 38-летний и 50-летний жители города. Причиной стали неприязненные отношения с автовладельцами.

Ущерб в 19 тысяч рублей фигуранты возместили собственникам машин.