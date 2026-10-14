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Культура

Брянская вокалистка завоевала Гран-при конкурса народной песни «Голоса родной земли»

2026, 14 октября 17:36
Брянская вокалистка завоевала Гран-при конкурса народной песни «Голоса родной земли»
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Брянская вокалистка завоевала Гран-при конкурса народной песни «Голоса родной земли». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

 

10 октября в Центре культуры и досуга села Барятино в Калужской области прошёл VII конкурс исполнителей народной песни «Голоса родной земли». На одной сцене выступили вокалист из Калужской, Брянской и Тульской областей.

Регион представила воспитанница фольклорной школы «Калинушка» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Тамара Зевацкая. Девушка завоевала Гран-при конкурса.

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