Двум брянцам грозит до четырех лет тюрьмы за три срубленные сосны в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники лесничества в Карачевском районе во время обхода территории выявили факт незаконной вырубки трех сосен.Ущерб превысил 67 тысяч рублей. Информацию направили в полицию.

Правоохранители установили подозреваемых в незаконной вырубке. Ими оказались двое ранее судимых жителей региона 19 и 24 лет.

Фигурантам предъявили обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Им грозит до четырех лет колонии.