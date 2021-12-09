Двух брянцев подозревают в мошенничестве на 31 миллион рублей

Мужчины незаконного предоставляли гражданам займы под залог имущества.

Прокуратура направила в Володарский районный суд Брянска уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Брянска и 35-летнего жителя Унеча. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и мошенничестве.

По данным следствия, четыре года подозреваемые без лицензии предоставляли жителям региона деньги под залог имущества и высокие проценты. Для этого они арендовали офис. Мужчины сами оформляли договоры займа и залога и привлекали деньги с вкладов граждан.

В деле — 11 потерпевших, которые потеряли более 31 миллиона рублей.